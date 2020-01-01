Юбилейный «Закат на Крестовой» представит классический балет Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

26 июня на Рудянском спое Крестовой горы в 10-й раз состоится открытие фестиваля «Тайны горы Крестовой»(0+). Участником проекта «Закат на Крестовой» в этом году станет Пермский театр оперы и балета с одноактными балетами: «Польский бал», «Половецкие пляски», «Видение розы» и «Умирающий лебедь».

«В этом году фестивалю исполняется 10 лет. Главное наше достижение — это оценка зрителей, которые каждый год приезжают со всего Пермского края и из других регионов России, — говорит соучредитель фестиваля, председатель Совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян, -Символично, что в 2012 году проект «Закат на Крестовой» начинался с выступления артистов Пермского театры оперы и балета. Благодарю всех, кто работает над тем, чтобы история фестиваля продолжалась, особо — хотелось бы отметить поддержку губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в развитии нашего проекта».

«Польский бал» — так принято называть второй акт оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Именно со спектакля «Жизнь за царя» ведет свою 150-летнию историю Пермская опера. В 2021 году театр представил «Польский бал» в новой постановке, воссоздав хореографию Сергея Кореня и Андрея Лопухова, сочиненную в 1939 году для Ленинградского (Мариинского) театра оперы и балета.

«Половецкие пляски» — хореографический отрывок из оперы Александра Бородина «Князь Игорь». «Умирающий лебедь» — миниатюра, поставленная в 1907 году Михаилом Фокиным для балерины Анны Павловой на музыку Камиля Сен-Санса из сюиты «Карнавал животных». «Видение розы» Михаила Фокина — балет о девушке, заснувшей после своего первого в жизни бала, которой снится, что в окне появляется призрак розы, приглашающий ее танцевать.

«Замечательно, что в Пермском крае на протяжении вот уже 10 лет сохраняется традиция показывать спектакли под открытым небом в таком красивом месте, как гора Крестовая. Мы рады, что в этом году можем представить на фестивале одну из премьер этого сезона, «Польский бал», и показать балеты из репертуара театра», — говорит руководитель Пермского балета Антон Пимонов.

«Метафракс» и Пермский театр оперы и балета связывают давние партнерские отношения, совместные культурные, образовательные и меценатские проекты. Артисты Пермской оперы не раз выступали на открытии фестиваля «Закат на Крестовой», — комментирует председатель оргкомитета фестиваля Мария Коновалова, — В этом году премьерный спектакль Пермского балета должен стать настоящим подарком зрителю к юбилейному фестивалю».

«Основная программа фестиваля пройдёт в Губахе с 3 по 8 июля 2021 года и будет представлена мощнейшими постановками ярких театральных коллективов нашей страны: театра «Балет Евгения Панфилова» (Пермь). театра «Чеховская студия» (Мелихово), Мастерской Тани Стрельбицкой. И конечно же мы представим ландшафтную премьеру режиссёра Радиона Букаева», — отмечает директор фестиваля Любовь Зайцева.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех противоэпидемических мер и рекомендаций Роспотребнадзора. Все контрольно-пропускные пункты будут оснащены бесконтактными термометрами, санитайзерами, а также средствами индивидуальной защиты.

«Тайны горы Крестовой» — театральный ландшафтный фестиваль, который проходит с 2012 года в Губахе, на горе Крестовой, вершине хребта Рудянский спой. На горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр, Башкирский театр оперы и балета. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали около 80 000 человек.

Информация о программе Фестиваля www.teatrd.ru

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