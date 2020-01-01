Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 11 по 14 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль:

11 и 12 июня в 19:00 и 13 июня в 17:30 в на Заводе Шпагина зрители увидят инсталляцию «Лимб» (18+).

11 июня в 19:00 в Органном концертном зале состоится концерт Йоонаса Ахонена (фортепиано) (6+).

Пермский академический театр оперы и балета

11 июня в 21:30, 22:00 и 22:30; 12 и 13 июня в 19:00, 19:30 и 20:00 на Заводе Шпагина (Д1) состоится российская премьера танцевального перформанса Double Helix («Двойная спираль») (16+) нидерландского хореографа Нанин Линнинг.

12 июня в 03:30 в Пермской художественной галерее пройдёт концерт солистов оркестра musicAeterna (18+). В программе сюиты для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха.

12 июня в 21:30 в Доме Дягилева пройдёт Piano-gala (16+). Своей любимой музыкой с публикой поделятся пианисты Антон Батагов, Йоонас Ахонен и Вадим Холоденко.

Пермский академический театр оперы и балета

12 июня в 23:59 на Заводе Шпагина (Литера А) состоится к онцерт хоров musicAeterna и musicAeterna byzantina Lux Aeterna (18+). Интриги событию добавляет то, как альянс византийских песнопений и европейской духовной музыки, предназначенных, как правило, для исполнения в храме, прозвучит в индустриальном пространстве Завода Шпагина.

13 июня в 18:00 во Дворце культуры им. А. Г. Солдатова выступит Вадим Холоденко (фортепиано) (6+).

13 июня в 21:00 на Заводе Шпагина (Цех № 5) Антон Батагов представит мировую премьеру «Оптический обман» (16+). Зрителей ждут песни на стихи Александра Пушкина и Даниила Хармса.

13 июня в 23:00 на Заводе Шпагина (Литера А) пройдёт «Церемония памяти Пауля Целана» (18+). В программе произведения современных композиторов: Сергея Невского, Алексея Ретинского, Вангелио Курентзиса, Андресас Мустукиса, Владимира Раннева, Эктораса Тартаниса и Бориса Филановского.

День города Перми 2021 (0+):

11 июня в 23:00 в Сквере им. Татищева пройдёт традиционная встреча Дня города Перми.

12 июня с 12:00 в 68-м квартале эспланады (напротив администрации) зрителей ждёт насыщенная интерактивная программа.

12 июня в 13:00 перед Пермским академическим Театром-Театром начнется концерт, посвященный Дню России и Дню города Перми.

12 июня в 23:00 на территории спортивной школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» пройдёт праздничный фейерверк.

Подробная программа празднования Дня города.

11 июня с 04:40 до 12 июня 03:30 TheatreHD покажет трансляцию барочной оперы Генделя «Агриппина» (16+). Ранняя опера Генделя — благодать для любителей придворных интриг и любовных недоразумений. В наличии мнимая гибель, нарочитый обман, предательство, прощение, коронация, свадьба, материнская любовь и политические хитрости. За воплощение псевдоисторического сюжета со свойственной ему иронией отвечает Дэвид Маквикар, помещая черный юмор барочной комедии в современные условия.

11 июня в 17:00 Пермская Арт-резиденция прглашает на открытие выставки «Обречённые на оптимизм» (0+) Пермской организации союза архитекторов России. На выставке представлена ретроспективная портретная галерея членов союза, которые представляли основные творческие силы Перми, людей преданных своей профессии и любимому городу.

11 и 13 июня с 17:00 и 12 июня с 12:00 на набережной Камы продолжит работу фестиваль «Выходные на набережной» (0+). Участников ждут мастер-классы, лекции, тренировки, настольные игры и многое другое. Так, 11 июня с 19:00 до 21:00 в зелёной зоне состоится мастер-класс по живописи «Пленэр на набережной», который проведут пермские молодые художники. В 20:00 начнётся концертная программа «Город на Каме» от ансамбля «Воскресение» и оркестра ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». 12 июня в 13:00 состоится лекция «Пермский звериный стиль», на которой расскажут об истории появления и специфики использования символики в дизайне и оформлении городских пространств. Также 12 июня на протяжении всего дня на сцене в зоне амфитеатра зрителей ожидает тематическая концертная программа: с 12:00 до 13:00 ТЮЗ представит премьерный спектакль «Сказки смешенного леса». С 13:00 до 14:00 на набережной пройдёт концертная программа от музыканта Дмитрия Докудина (скрипка), с 14:00 до 15:00 — концертная программа «Музыка на Каме» в исполнении камерного оркестра «Орфей». С 15:00 до 17:00 здесь состоится фестиваль уличных музыкантов. На главной сцене набережной пройдет финал конкурса уличных музыкантов. С 17:00 до 18:30 запланирована концертная программа от детских коллективов Дворца культуры им. Калинина. Для зрителей выступят хореографический ансамбль «Азбука танца», народная цирковая студия «Фантастика», танцевальный проект «GROMOVSHOW», музыкальный театр «Цитрус», детская студия татарского танца «Гузяльки», театр танца на льду и роликах «Колибри», творческая лаборатория моды «РЕНЕССАНС-Профи». С 18:30 до 19:20 концертную программу «Людям для души поют» представит ансамбль музыки и танца «Ромэн». Далее, с 19:20 до 20:20 пройдёт концертная программа «Живи, Россия!» ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка». С 20:20 до 21:00 запланирована концертная программа «Своя дорога» в исполнении ансамбля «Воскресение» и музыканта Андрея Кирякова (балалайка). 13 июня в 17:00 организаторы приглашают пермяков и гостей города принять участие в игре-викторине «Я знаю Пермь», которая пройдет в зелёной зоне набережной.

11 июня в 18:00 музей современного искусства PERMM приглашает гостей Дягилевского фестиваля на паблик-арт экскурсию (6+). Организаторы предлагают вспомнить десятилетие уличного искусства в Перми, имена ключевых пермских и российских уличных авторов и прогуляться по символам современной Перми.

До 12 июня Шведская королевская опера открыла доступ к балету «Сонатра» (16+) в хореографии Джозефа Стерди.

12 июня с 04:40 до 13 июня 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Буря» (16+). Мировая премьера «Бури» состоялась в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в 2004 году в постановке одного из крупнейших режиссёров-авангардистов Робера Лепажа, чьи работы в области музыкального театра часто связаны с раритетами или новыми операми. Этот яркий спектакль теперь перенесен на сцену Метрополитен Опера.

12 июня в 14:00 киноцентр «Премьер» в рамках празднования Дня города приглашает на показ фильма о выдающемся конструкторе авиационных двигателей Павле Соловьеве, создавшем школу, которая и в наши дни является одной из лучших в мире — «Соловьёв» (6+). Фильм представит режиссёр Павел Печёнкин.

13 июня с 04:40 до 14 июня 03:30 TheatreHD покажет трансляцию оперы «Фальстаф» (16+) Джузеппе Верди. В 2013 «Фальстаф» появился в постановке Роберта Карсена. Карсен переносит действие оперы в 1950-е годы. В его спектакле воссоздано послевоенное общество, когда аристократия сдает свои позиции крепнущему среднему классу.

13 июня в 12:00 Краевая библиотека им. Горького приглашает на конкурс чтецов «Мой город Пермь» (6+).

13 июня в 13:00 в Краевой библиотеке им. Горького пройдёт заседание клуба «Библиотерапия» (16+).

13 июня в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут «Парк» (16+) Анжелена Прельжокажа — один из самых знаменитых балетов конца XX столетия. Подношение эпохе Людовика XIV и труппе Парижской национальной оперы, родившейся в эпоху Короля Солнце, стало настоящим гимном чувственности. Музыка Моцарта, костюмы галантной эпохи, знаменитый летящий поцелуй, особая пластика танцев и звезды Парижской оперы Матье Ганьо и Алис Ренаван, достойно принявшие эстафету от легендарных первых исполнителей — Лорана Илера и Изабель Герен — делают «Парк» событием, которое нельзя пропустить.

13 июня в 22:00 пройдёт онлайн-экскурсия «Галерея живописи (Берлин)» (12+).

До 13 июня в Пермской Арт-резиденции проходит выставка «Практики местного жизнелюбия. Дети +» (0+). Зрителей ждут скульптуры, фотографии и инсталляции.

До 14 июня в Доме художника проходит выставка выставка «Городской пейзаж (к 300-летию Перми)» (6+). Помимо картин, посетители увидят скульптуры и декоративно-прикладное искусство.

До 15 июня на аллее Космсомольского проспекта (район проходных завода «Пермские моторы») проходит выставка документальная выставка «Я помню. Юнгородок» (0+). В основе выставки — исторические фотографии, уникальные документы, цитаты из приказов директора завода, генерала А. Г. Солдатова, а главное — лица и воспоминания сейчас уже ветеранов, а тогда — совсем еще девчонок, наравне со взрослыми выпускавших детали для моторов Победы.

До 16 июня Софийская опера и балет транслирует оперу Джузеппе Верди «Аттила» (16+) в постановке Пламена Карталова, дирижёр Алессандро Санджорджи.

До 18 июня Национальная опера Монпелье транслирует оперу Мари-Ив Сигнейрол «La Soupe Pop» (16+) на музыку британской культовой группы The Tiger Lillies. Постановка вдохновлена реальным опытом волонтерской работы режиссера в бесплатной столовой накануне Рождества.

До 23 июня Новая Опера имени Колобова открыла доступ к опере «Пират» (16+) Винченцо Беллини в постановке Виктории Агарковой, дирижёр Андрей Лебедев.

До 26 июня Лозанская опера выложила запись постановки Милеля Фо по оперетте Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена» (16+), дирижёр Пьер Дюмуссо.

До 26 июня Нидерландская Opera Zuid открыла доступ к трансляции оперы «Человеческий голос и испанский час» (16+) на музыку Франсиса Пуленка и Мориса Равеля в постановке Беатрис Ляшоссе, дирижёр Карел Дезер.

До 27 июня проект Arte Concert транслирует концерт Berlin Live: Mogwai (16+).

До 30 июня в Краевой библиотеке им. Горького проходит выставка картин изостудии «Магия цвета» «Страна детства» (0+). На ней представлены портреты, пейзажи, натюрморты, вдохновлением для которых послужили места, книги, фантазии взрослого, вспоминающего себя ребёнком.

До 1 июля Краевая библиотека им. Горького приглашает на выставку к юбилею Виссариона Белинского «Под руку с писательством» (12+).

До 3 июля Пермский Дом актёра приглашает на выставку Ирины Пьянковой «Мама. Матвей» (6+). Она о том, как много связано у каждого человека со словом «мама», и как сильно привязана каждая мать к своему ребенку. Выставка ведет в мир, где есть бескорыстная любовь, тепло маминых рук и запах манной каши. А дополняют картины художницы рисунки ее сына Матвея.

До 5 июля на сайте Фестиваля в Экс-ан-Провансе доступна запись оперы Джакомо Пуччини «Тоска» (16+) в режиссуре Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони.

До 8 июля оперный фестиваль в Мачерате выложил видеозапись оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта» (12+) в постановке Грэма Вика, дирижёр Даниэль Коэн.

До 8 июля Пермская Арт-резиденция пришлашает на выставку произведений пермских художников арт-группы «КУБ» и Юрия Лапшина «Обратная сторона Луны» (0+). Толчком к созданию выставки альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon». Авторы проекта предлагают зрителю совершить вместе с ними фантастическое путешествие в мир пластических идей.

До 11 июля галерея «Пермский период» приглашает на персональную выставку Валерия Будякова «Бег по солнечной стороне» (0+).

До 16 июля Шведская королевская опера открыла доступ к оратории финского композитора Кайи Саариахо «Страсти по Симоне» (12+) на либретто Амина Маалуфа о жизни и мыслях философа и мистика Симоны Вейль. Дирижёр — Кристиан Карлсен. Исполнительница — меццо-сопрано Анне Софи фон Оттер.

До 18 июля Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Моё советское детство» (0+).

До 18 июля музей современного искусства PERMM приглашает на выставку «Предметы гордости и стыда» (0+).

До 6 июля проект Arte Concert транслирует мировое онлайн-турне «Бетховен — Европейское турне. Девять симфоний, девять городов» (6+), приуроченное к 250-летию со дня рождения композитора. MusicAeterna под руководством Теодора Курентзиса представит в Дельфах свою интерпретацию Седьмой симфонии в сопровождении танцевального перформанса.

До 10 июля проект Arte Concert транслирует концерт группы Black Rebel Motorcycle Club (18+).

До 8 августа Пермская художественная галерея в рамках Международного Дягилевского фестиваля приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision покажет запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижер — Алпеш Чаухан. В главных ролях: Кристал Е.Уильямс, Эрик Грин, Джошуа Стюарт, Бренден Ганнел, Темба Мвула ,Доминик Феликс, Грейс Ньяндоро и другие.

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

До 31 августа Краевая библиотека им.Горького приглашает на выставку пермского художника Кирилла Зибницкого «Везде хорошо!» (12+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение 6 месяцев 160-ю оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн И Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует первый европейский концерт Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+). Интерактивная выставка для детей, которая представит икону и храмовую скульптуру, в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть проект Акрама Хана The Silent Burn Project (16+). В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы. А также — документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть оперу «Пеллеас и Мелизанда» (16+). Сценограф — Марина Абрамович.

Ежедневно можно увидеть балет «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэль Баренбойм и Венского филармонического оркестра (16+). Трансляция из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть балет «Опаловая петля» (16+) Триши Браун. Лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

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