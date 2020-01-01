В воскресенье в Кировском районе Перми без воды останутся сотни домов Масштабное отключение холодного водоснабжения связано с ремонтными работами Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные на ул. Адмирала Ушакова, 112 в Перми ООО «Новогор-Прикамье» будет проводить планово-ремонтные работы. В связи с этим жителей Кировского района ждёт масштабное отключение холодного водоснабжения, передаёт ТК ВЕТТА.

С 09:00 до 16:00 в воскресенье, 13 июня, холодной воды не будет по следующим адресам:

— 4-й Пятилетки, 2;

— Автозаводская, 105, 16, 18, 19, 2, 20–26, 28, 28а, 29а, 30–32а, 34, 37, 39, 3а, 3в, 3г, 3е, 3и, 4, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 6, 80, 82;

— Адмирала Нахимова, 4–8,10–12, 14–16, 18–20, 23, 23а, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 37;

— Александра Невского, 10а, 12, 12а, 14, 18, 2, 25–27, 30, 32, 37;

— Ардатовская, 14, 2а, 36, 38, 40;

— Астраханская, 3–6, 8;

— Бетонный, 2, 3, 5;

— Богдана Хмельницкого, 1, 11, 11/2, 12, 13, 21–27, 29, 2а, 3, 30–32, 36, 37, 40, 42, 5, 52, 52а, 54, 56, 57, 58, 58б, 65, 67, 7, 80, 82, 9;

— Буровая 2-я, 13;

— Воронежская, 1, 17а, 19, 20, 22, 24, 3, 41, 8;

— Гальперина, 1, 11, 12, 14, 17, 17б, 2, 20, 29, 3, 4, 6, 7б, 8;

— Генерала Панфилова, 1, 10, 11а, 12, 13а, 14, 16, 17б, 18, 18а, 19, 2, 20, 4а, 6/1, 6а, 8, 8а, 8б, 9;

— Глазовская, 1, 11/1, 3, 7, 9;

— Дубовская, 11, 12, 12а;

— Дунайская, 15, 17, 19;

— Закамская, 15, 15а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 29а, 2а, 2б, 2в, 3, 32, 35а, 36, 38, 39, 3а, 40, 41, 41а, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 83, 85, 9а;

— Кировоградская, 4–6, 8–12, 106, 110, 112, 12/2, 122, 13–16, 171, 19, 21, 26, 3, 31, 32, 33, 34, 37а, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 73а, 75;

— Ласьвинская, 1, 10, 11, 110, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 30а, 32, 38, 39, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 60а, 62, 62а, 64, 64а, 66, 68б, 70, 70а, 72, 72а, 74, 74а, 76, 76а, 78, 80, 88, 98;

— Липатова, 10, 13, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 3, 32, 4, 4а, 6, 8, 8а;

— Лужская, 8–16;

— Магистральная, 10, 104/1, 12а, 12б, 14, 14а, 16, 1а, 1б, 20, 22, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 88, 89, 94, 94а, 96/2, 96/3, 96/4, 98а;

— Маршала Рыбалко, 100, 101, 103, 103б, 105, 105а, 105в, 106, 107, 107а, 107б, 107в, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113, 117, 117/1, 117/2, 119, 12, 12а, 15, 17, 17а, 18, 19, 1а, 21, 23, 25, 27, 27а, 28, 29а, 2а, 3, 30, 31, 31а, 32, 33, 34а, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 40а, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 47, 49, 5а, 6, 74, 76, 7а, 8, 80–82, 84–87, 89, 89а, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 99в, 9а;

— Мензелинская, 12, 14, 15, 16, 7, 9;

— Миргородская, 14;

— Нижнекамская, 25а;

— Новоржевская, 11, 13, 3, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 5, 7;

— Оборонщиков, 10, 3–5, 7, 8;

— Онежская, 29, 5, 7, 8;

— Охотников, 10, 11, 12, 12а, 13, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 25, 26, 27, 27а, 28, 3, 30, 31, 32, 34, 7а, 8, 9;

— Пензенская, 55–57, 58, 60–62, 64, 69, 75;

— Петрозаводская, 10, 15, 17, 8;

— Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;

— Полтавская, 1, 10, 2, 33, 3а, 5, 7–9;

— Правобережная, 12;

— Рощинская, 4, 6, 8;

— Сивашская, 14, 15, 15а, 6, 7, 9;

— Сысольская, 1, 10, 10/3, 10/4, 11, 11а, 12, 13, 14, 15/3, 16, 17, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9;

— Торговая, 11, 14, 20, 5;

— Уржумская, 2, 4, 5;

— Фадеева, 10, 13, 14, 15, 6–8;

— Федосеева, 11–13, 15, 16, 18, 21–23, 25, 26, 7, 9;

— Хвойная, 12, 14, 16, 3, 3а;

— Химградская, 1, 11, 19, 21, 3, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 47, 47а, 49, 49а, 5, 51, 7, 9;

— Худанина, 10–14, 16, 18, 22, 3, 5, 7, 8;

— Чебоксарская, 1, 10, 12, 27, 3, 31, 31а;

— Чистопольская, 10, 11, 14–16, 20, 24, 31, 35, 6, 8;

— Шишкина, 10, 14, 14а, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 29, 3, 31, 4, 5, 7, 9;

— Щигровская, 10, 18а, 4, 4а;

— Ядринская, 10, 12, 16, 18;

— Ялтинская, 10–12, 15–17, 7, 9;

— Ямпольская, 10, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 16, 8, 9;

— Яранская, 10, 11, 2, 4, 8.

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