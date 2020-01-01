В Перми временно изменятся маршруты автобусов №№51, 57 и 74 Это связано с ремонтом ул. Краснополянской Поделиться Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

На участке ул. Краснополянской от ул. Уденской до перекрёстка с ул. Козьмы Минина и от ул. Уденской до здания на ул. Героев Хасана, 105д временно поменяется движение автобусов №51, №57 и №74, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Так, маршруты №51 «Микрорайон Владимирский» — «Улица Советская» — «Станция Пермь I» и №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка» с 13 июня до 7 июля в центральном направлении будут курсировать по улицам Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской — и далее по маршрутам следования. В обратном — по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Пихтовой и Загарьинской

Автобус №57 с 13 июня по 4 июля будет идти по маршруту «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Владимирский» без заезда в микрорайон Юбилейный. При этом в будни будет ходить четыре машины, в выходные дни — три. По маршруту «Микрорайон Крохалева» — «НПО «Биомед» без заезда в микрорайон Владимирский в будние дни будут ходить две машины, в выходные — одна.

Для автобусов, курсирующих по маршруту «Микрорайон Крохалева» — «Микрорайон Владимирский», остановка «Почта» станет конечной. В направлении микрорайона Владимирского рейсы будут следовать по улицам Ижевской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Пихтовой, Загарьинской, Краснополянской, в обратном направлении — по улицам Краснополянской, Козьмы Минина, Краснополянской, Загарьинской, Пихтовой, Коломенской, Ижевской, Усольской, Героев Хасана — и далее по маршруту следования.

В направлении НПО «Биомед» автобусы, следующие от остановки «Микрорайон Крохалева», будут идти по улицвм Ижевской, Полазненской, Ижевской, Холмогорской — и далее по маршруту следования. В обратном направлении — по улицам Холмогорской, Ижевской, Усольской, Героев Хасана — и далее по маршруту следования.

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