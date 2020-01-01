Анна Брюханова За неделю об укусах клещей сообщили более 1,7 тыс. жителей Пермского края Прирост пострадавших составил 17,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

С начала сезона в региональные медицинские центры обратились 9786 пострадавших от укусов клещей, при этом 1706 из них, включая 272 несовершеннолетних, — в течение последней недели. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

По результатам лабораторных исследований, иксодовым клещевым боррелиозом клещи были инфицированы в 2510 случаях (+477 за неделю), моноцитарным эрлихиозом человека — в 6155 (+1268), клещевым вирусным энцефалитом — в 104 (+ 20), гранулоцитарным анаплазмозом — в 151 (+32).

Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтверждён у одного человека, «иксодовый клещевой боррелиоз» — у 16 жителей края, 11 них заразились за прошедшую неделю.

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