В аэропорту Перми по техническим причинам задержали вылет рейса «Аэрофлота» В самолёте обнаружилась неисправность бортового компьютера Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино г. Перми 11 июня произошла задержка регулярного рейса авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Пермь — Москва (Шереметьево), сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Самолёт с 82 пассажирами на борту должен был вылететь по расписанию в 6 час. 20 мин. местного времени.

По предварительным данным, причиной задержки стала неисправность бортового компьютера. Воздушное судно было заменено, самолёт вылетел в аэропорт Шереметьево в 11 час. 49 мин.

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