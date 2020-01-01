Телеком-эксперты раскрыли, какие ретросмартфоны лежат в карманах пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

Свыше 4000 моделей различных телефонов насчитали у жителей Прикамья аналитики «МегаФона». Более 60% от общего ассортимента гаджетов пермяков поддерживают скоростной 4G-интернет. Такое исследование провёл оператор на основе обезличенных данных Big Data, сообщает пресс-служба компании.

Каждый пятый житель Пермского края пользуется смартфоном Samsung и Xiaomi. Это самые популярные бренды в регионе. Далее идет продукция Huawei и Apple.

Тренд года — покупка смартфонов с поддержкой следующего поколения связи 5G. Мужчины покупают эти устройства почти в два раза чаще женщин. В Прикамье такими гаджетами обзавелись более 450 человек.

В топ покупаемых смартфонов с 5G вошли:

· Samsung Galaxy S21 Ultra 5G;

· Samsung Galaxy S21;

· Huawei Honor 30 Pro.

В Прикамье найдены и любители ретромоделей, которые впервые появились на рынке порядка 20 лет назад. Обычно жители не хотят расставаться с Nokia 3310, 101, 103 и 105. В регионе живут почти 30 обладателей таких исторических устройств. Любовь к телефонам-хитам не зависит от возраста — самому молодому пользователю всего 20 лет, а самому старшему — 68 лет.

Интересно, что уже каждый второй гаджет в регионе — с технологией VoLTE. С этой функцией в смартфоне пермяки могут звонить в 4G и более чётко слышать собеседника, а также разговаривать не прерывая интернет-сессии.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.