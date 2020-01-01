Судебные приставы вновь опечатали пожароопасный «Октябрь» Несмотря на запрет в центре открыли детский лагерь дневного пребывания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Развлекательный центр «Октябрь» в Перми вновь опечатан, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. В июне в здании открылся лагерь дневного пребывания детей.

Напомним, в конце августа 2020 года Свердловский районный суд запретил эксплуатацию детского развлекательного центра «Октябрь» на Комсомольском проспекте, 46 в Перми. Здание было признано пожароопасным, в нём было запрещено устраивать любые виды досуга.

Однако, несмотря на запрет, в июне 2021 года ООО «Аватарпарк» открыл в «Октябре» детский лагерь дневного пребывания. Судебные приставы вручили директору общества требование об исполнении суда, посетители и сотрудники покинули помещения, на здание наложены пломбы.

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