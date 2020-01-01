Налоговая служба начала рассылку сообщений о суммах налогов за 2020 год
Уже направлено 17 тыс. сообщений об исчисленных налогах на 3572 млн руб.
Налоговые службы региона начали рассылку сообщений компаниям об исчисленных суммах земельного и транспортного налогов за прошлый год, сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю. Общая сумма налогов составляет 3572 млн руб.
На данный момент разослано 9 тыс. сообщений по транспортному налогу и 8 тыс. — по земельному. Все сообщения о суммах налогов за 2020 год, подлежащих уплате, будут переданы налогоплательщикам не позднее 1 сентября 2021 года.
В Пермской ФНС напоминают: если компания не согласна с суммой начисленного налога, в течение 10 рабочих дней она может предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, право на налоговые льготы и т. д.
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