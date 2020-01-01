Налоговая служба начала рассылку сообщений о суммах налогов за 2020 год Уже направлено 17 тыс. сообщений об исчисленных налогах на 3572 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Налоговые службы региона начали рассылку сообщений компаниям об исчисленных суммах земельного и транспортного налогов за прошлый год, сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю. Общая сумма налогов составляет 3572 млн руб.

На данный момент разослано 9 тыс. сообщений по транспортному налогу и 8 тыс. — по земельному. Все сообщения о суммах налогов за 2020 год, подлежащих уплате, будут переданы налогоплательщикам не позднее 1 сентября 2021 года.

В Пермской ФНС напоминают: если компания не согласна с суммой начисленного налога, в течение 10 рабочих дней она может предоставить в налоговую инспекцию документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, право на налоговые льготы и т. д.

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