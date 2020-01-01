Пермские нефтяники представили опыт цифровизации на нефтегазовом саммите в Москве Поделиться Поделиться Твитнуть

10 июня на нефтегазовом саммите в Москве специалисты «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ» рассказали об интегрированном планировании в рамках реализации проекта «Интеллектуальное месторождение». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Интегрированное планирование позволяет формировать технологический режим работы скважин и оборудования с минимальными потерями нефти. В 2018 году в ЦИТС «Полазна» был внедрён программный продукт, позволяющий формировать интегрированный план в автоматическом режиме, в 2020 году он был тиражирован на все активы ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

Благодаря внедрению этого бизнес-процесса нефтяникам удалось снизить потери нефти и, как следствие, повысить эффективность использования природных ресурсов.

Внедрение интегрированного планирования в производственную деятельность началось в 2016 году, тогда для формирования плана использовались простые электронные таблицы. Впоследствии был разработан программный продукт, автоматизирующий функции подбора оптимальных режимов работы добывающих и нагнетательных скважин, расчёта прогноза добычи и недоборов, а также мониторинга исполнения плана. Сегодня в Пермском крае работают три центра интегрированных операций, где технологи, специалисты по разработке месторождений, механики и энергетики формируют технологические режимы и выполняют сценарные расчёты добычи сырья.

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