С 12 июня автобусы начнут объезжать ул. Попова в Перми по новой схеме Подрядчик приступает к следующему этапу ремонта ул. Попова Поделиться Поделиться Твитнуть

С 12 июня изменится схема объезда общественным транспортом ул. Попова на участке от ул. Петропавловской до ул. Монастырской. Об этом сообщили в пермском мэрии.

Подрядчик приступает к следующему этапу выполнения работ, в связи с чем с субботы, 12 июня, для ремонта закрывается перекрёсток ул. Попова и ул. Монастырской

В связи с ремонтом автобусные маршруты №№ 6, 7, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 53, 60, 7т, 10т после Коммунального моста будут следовать по ул. Окулова, а не по ул. Монастырской, как в сейчас.

На участке объездного пути появятся временные остановочные пункты.

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта, актуальное расписание, а также движение транспорта в режиме онлайн доступно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.





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