За год пермские студенты стали искать работу в восемь раз чаще
Летом в месяц они могут заработать до 55 тыс. руб.
По сравнению с маем прошлого года количество пермских студентов, ищущих подработку на лето, увеличилось в восемь раз, сообщает пресс-служба «Авито».
Одна из наиболее распространённых вакансий, предлагаемых студентам, — должность курьера. В этой сфере ежемесячный достаток может достигать 55 тыс. руб.
Ещё один вариант — работа клинеров. При этом сотрудники по уборке в административных помещениях могут заработать от 1,2 тыс. руб. за смену, в железнодорожных вагонах — 20 тыс. руб. в месяц.
Также студенты могут заработать в летних точках — продавцами мороженого или сладкой ваты. Здесь предлагается почасовая оплата — от 75 руб. в час плюс процент от продаж. Продавцы-консультанты могут заработать по 1,4 тыс. руб. за час, продавцы-кассиры — 25 тыс. руб. в месяц.
Часто без опыта работы ищут соискателей на должности официанта, бариста и складских рабочих.
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