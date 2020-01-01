За год пермские студенты стали искать работу в восемь раз чаще Летом в месяц они могут заработать до 55 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

По сравнению с маем прошлого года количество пермских студентов, ищущих подработку на лето, увеличилось в восемь раз, сообщает пресс-служба «Авито».

Одна из наиболее распространённых вакансий, предлагаемых студентам, — должность курьера. В этой сфере ежемесячный достаток может достигать 55 тыс. руб.

Ещё один вариант — работа клинеров. При этом сотрудники по уборке в административных помещениях могут заработать от 1,2 тыс. руб. за смену, в железнодорожных вагонах — 20 тыс. руб. в месяц.

Также студенты могут заработать в летних точках — продавцами мороженого или сладкой ваты. Здесь предлагается почасовая оплата — от 75 руб. в час плюс процент от продаж. Продавцы-консультанты могут заработать по 1,4 тыс. руб. за час, продавцы-кассиры — 25 тыс. руб. в месяц.

Часто без опыта работы ищут соискателей на должности официанта, бариста и складских рабочих.

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