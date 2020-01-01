Ещё в трёх территориях Прикамья появились виртуальные концертные залы Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае открылись три новых виртуальных концертных зала. Благодаря федеральному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» они появились в Усолье, Оханске и Кудымкаре, сообщают на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Наблюдать в прямом эфире лучшие музыкальные события края и страны теперь могут в Усольском доме народного творчества, Кудымкарской и Оханской детских школах искусств. Первой трансляцией для новых виртуальных концертных залов региона стал концерт XII фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…».

Ещё один зал нацпроекта «Культура» начнёт работать этой осенью в Чердыни, а в следующем году залы откроются в Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино.

Кроме того, в этом году в рамках региональной составляющей при поддержке краевого минкульта филармония откроет ещё три своих филиала: в селе Берёзовка (Берёзовский культурно-досуговый центр), селе Верх-Иньва (Верх-Иньвенский сельский культурно-досуговый центр) и посёлке Суксун («Молодёжный центр работы по месту жительства»).

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