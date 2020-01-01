Мария Сыропятова В мае в Пермском крае зафиксирован самый высокий рост цен на авиаперелёты, капусту и металлочерепицу Подорожали также билеты в музеи и майонез Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае в Прикамье стоимость авиаперелёта в экономклассе увеличилась на 25,88%. Об этом говорят данные Пермьстата. Также существенный рост за месяц показали цены на билеты в железнодорожном транспорте: в купе фирменного поезда — на 13,71%, в купе нефирменного поезда — на 9,32%, в плацкарте фирменного поезда — на 7,58%. Также на 14,8% подросли и цены билетов в музеи.

Традиционно для этого времени года увеличиваются цены на овощи, которые ещё не успели поспеть на грядках. Так, белокочанная капуста подорожала в мае на 34,36%, свёкла — на 30,77%, морковь — на 19,61%, лук — на 6,44%, картофель — на 5,66%. Виноград прибавил в цене на 14,46%, а лимоны — на 20,33%.

Подорожали и гречка (+6,43) с овсянкой и перловкой (+7,04%). Среди продуктов питания достаточно высокий рост цены за месяц показал майонез (+8,21%).

Среди стройматериалов в мае больше других выросла стоимость у металлочерепицы (+16,72%). А среди бытовых приборов — у утюгов (+14,02%) и микроволновок (+8,16%).

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