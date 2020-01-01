Елена Синица В Пермском крае в 2020 году было усыновлено 119 детей Из них девять усыновили иностранные граждане Поделиться Поделиться Твитнуть

Фонд «Дедморозим»

Согласно докладу уполномоченного по правам ребёнка в регионе Светланы Денисовой, за 2020 год усыновили и удочерили 119 детей из Прикамья. Соответствующий доклад депутаты краевого парламента заслушают на июньском пленарном заседании.

При этом 110 детей усыновили граждане РФ, а девять — иностранные граждане (Франция, Аргентина).





Для сравнения: в 2019 году россияне усыновили 142 детей из Пермского края, а иностранцы — 29.





Также сообщается, что ежегодно снижается количество приёмных семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о приёмной семье. В 2020 число таких семей составило 1803, в 2019-м — 1919, а в 2018-м — 2091.





В 2020 году в 5010 семьях обязанности опекуна исполняются безвозмездно, в одной семье — на возмездных условиях.





Кроме этого, в 2020 году на 29% снизилось количество отмен решений о передаче ребёнка на воспитание в возмещающую семью.





При этом 18 решений по передаче ребёнка было отменено по инициативе органов опеки. Ещё 86 решений отменено по инициативе замещающих родителей.

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