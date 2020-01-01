Накануне Дня города на части улиц Перми будет ограничено движение транспорта Также в ночь с 11 на 12 июня продлится работа трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с началом праздничных мероприятий в сквере им. Татищева в Перми, приуроченных к Дню России и Дню города, в ночь с 11 по 12 июня будет ограничено движение транспорта по некоторым улицам краевой столицы.

Так, с 23:30 10 июня до 00:30 12 июня запрещается остановка и стоянка всех видов транспорта на участке ул. Ленина от ул. Пермской до ул. Клименко и на ул. Суксунской от ул. Ленина до ул. 2-й Разгуляйской. На этих же участках с 23:00 11 июня до 00:30 12 июня будет полностью запрещено движение транспорта.

Движение трамваев по ул. Ленина от ул. Пермской до ул. Клименко приостановят с 23:30 11 июня до 00:10 12 июня.

При этом для удобства пермяков и гостей города будут организованы дополнительные трамвайные рейсы от остановки «Разгуляй» после 00:10.

В 00:10 и 00:20 в направлении ОАО «Велта» пойдёт трамвай №6 «Разгуляй» — «ОАО «Велта».

Трамвай №7 «Станция «Пермь II» — «ОАО «Вагоноремонтный завод» в 00:10 и 00:15 пойдёт от Разгуляя в направлении ВРЗ, в 00:10 и 00:20 — в направлении Перми II.

В направлении АО «Инкар» запланированы рейсы маршрута №8 «АО «Инкар» — «Пермская ярмарка» в 00:15 и 00:25.

Трамвай №12 «Школа №107» — «Разгуляй» пойдёт в микрорайон Балатово в 00:15 и 00:25.

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