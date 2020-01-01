10 июня жители Прикамья могут наблюдать частичное солнечное затмение Кроме того, 13 июня невооружённым взглядом будет видно сближение Луны и Марса Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский планетарий

В 15:42 по местному времени в Прикамье начнётся частичное солнечное затмение. Оно продлится до 17:48, при этом в 16:45 будет закрыто 25,2% солнца — это максимальная фаза затмения, сообщают в Пермском планетарии.

Специалисты напоминают, что затмение необходимо наблюдать только с помощью специальных солнечных фильтров. Владельцы фототехники могут использовать ND-фильтры 1500–1800.

Кроме того, ночью с 13 на 14 июня любителей астрономических явлений ожидает сближение Луны и Марса. В Перми с 23:00 до 23:30 в зависимости от погодных условий наблюдать небесные тела можно будет на северо-западе низко над горизонтом. В 00:14 окно наблюдений закончится, Марс зайдёт за горизонт. Причём максимальное сближение Луны и Марса произойдёт уже за горизонтом, в 00:52 по местному времени.

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