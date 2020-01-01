От коронавируса привиты почти 23% членов избирательных комиссий Пермского края
В Пермском крае началась кампания по вакцинации членов и сотрудников избирательных комиссий всех уровней от коронавирусной инфекции (Covid-19), сообщает пресс-служба крайизбиркома.
Членам комиссий и сотрудникам их аппаратов, которые не
переболели Covid-19, предложено сделать прививку в удобном для них месте «для
обеспечения безопасности их здоровья и здоровья избирателей в период проведения
выборов 2021 года». Только в мае прививки сделали 3430 сотрудников. Всего
привито порядка 23% от общего числа членов избиркомов.
При этом вакцинация продолжается, и до сентября все желающие
члены избиркомов, не имеющие противопоказаний и антител, смогут привиться от
коронавируса.
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