От коронавируса привиты почти 23% членов избирательных комиссий Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае началась кампания по вакцинации членов и сотрудников избирательных комиссий всех уровней от коронавирусной инфекции (Covid-19), сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Членам комиссий и сотрудникам их аппаратов, которые не переболели Covid-19, предложено сделать прививку в удобном для них месте «для обеспечения безопасности их здоровья и здоровья избирателей в период проведения выборов 2021 года». Только в мае прививки сделали 3430 сотрудников. Всего привито порядка 23% от общего числа членов избиркомов.

При этом вакцинация продолжается, и до сентября все желающие члены избиркомов, не имеющие противопоказаний и антител, смогут привиться от коронавируса.

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