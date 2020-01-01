Пермским геймерам предложили новый сервис подписки на мобильные игры Поделиться Поделиться Твитнуть

Один из самых популярных мировых разработчиков игр Gameloft и оператор «МегаФон» запустили совместный сервис подписки на мобильные игры. Для геймеров Прикамья будет открыт доступ сразу ко всему каталогу из 1200 игр с их полными версиями, без рекламы и встроенных покупок, сообщает пресс-служба «МегаФона».

Интересно, что весь мобильный интернет-трафик для пользователей сервиса будет обнулён.

Gameloft — третий по популярности игровой бренд в мире. Новая подписка предоставляет доступ к собственным играм издателя и хитам других разработчиков, таких как Sega, Global Fun, Baltoro games, Softgames, Zeptolab, Inlogic. Представлены и новинки, и игры, которые становились абсолютными бестселлерами, — например, гоночная серия Asphalt преодолела рубеж в миллиард загрузок.

В пресс-службе «МегаФона» пояснили, что абоненты могут выбрать удобный формат подписки: ежедневную, еженедельную или ежемесячную. Стоимость подписки составляет от 20 руб. до 199 руб., причём первый день использования нового сервиса предоставляется бесплатно. Оплачивать подписку можно со счёта мобильного телефона.

«Интерес к мобильному геймингу в России постоянно растёт. В апреле и мае количество пользователей сервиса «МегаФон Игры» было вдвое выше, чем в первом квартале этого года. «МегаФон» уже сотрудничает с международными брендами Blizzard Entertainment, MY.GAMES. Партнёрство с Gameloft позволит предложить нашим абонентам доступ к уникальному контенту с уже привычным удобством с точки зрения оплаты и использования», — отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

«Запуск нового сервиса открывает пользователям мобильных телефонов на базе Android и iOS доступ к огромному каталогу качественных игр», — прокомментировала Полина Нефидова, региональный директор Gameloft по Восточной и Центральной Европе.

Как рассказали в пресс-службе «МегаФона», около 90% пользователей игрового сервиса оператора выбирают мобильные игры. Сегодня российские мобильные геймеры чаще всего отдают предпочтению жанру «Головоломки» — на него приходится 35% скачиваний от всех мобильных игр. Далее следуют жанры «Аркады» и «Экшн», на которые приходится 20% и 15% соответственно.

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