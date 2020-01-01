На «Азоте» стартовала летняя оздоровительная кампания Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» стартовала летняя оздоровительная кампания. В этом году в загородных центрах отдохнут 329 детей азотчиков. На эти цели предприятием выделено 9,5 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году дети сотрудников филиала «Азот» будут отдыхать в двух оздоровительных центрах: «Дружба» и «Сказка». Эти учреждения соответствуют ключевым требованиям филиала «Азот» по безопасности, благоустроенности и наличию квалифицированного педагогического персонала, поэтому предприятие ежегодно выбирает именно эти центры. В «Сказку» поедут 296 детей азотчиков, в «Дружбу» — 33.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу:

— Филиал «Азот» ежегодно уделяет особое внимание оздоровлению детей сотрудников предприятия. Руководство понимает, что именно лето — пора, когда дети могут отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом. Организация летнего отдыха — это вклад в их будущую успешную учёбу и общее развитие. В выбранных нами центрах насыщенная программа, регулярное питание, спорт и свежий воздух. Дети активно проведут время и получат новые впечатления и позитивные эмоции.

Продолжительность смен — 21 день. Цена путёвки для родителей составляет 10% от общей стоимости.

В рамках летней оздоровительной кампании предприятие также организовало традиционный «Звёздный бал» для детей работников филиала, достигших отличных результатов в учёбе, призёров городских и краевых олимпиад по итогам 2020/2021 учебного года. В этом году «Звёздный бал» прошёл для младшей возрастной группы в Соликамске. Дети посетили контактный зоопарк и ботанический сад им. Демидова. Старшая возрастная группа побывала в Перми. В программе были планетарий, парк научных развлечений и квест «Золотая лихорадка». В целом мероприятия посетили 88 детей азотчиков.

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