«Уралкалий» договорился о кредите на сумму 1 млрд 250 млн долларов с привязкой к показателям устойчивого развития Поделиться Поделиться Твитнуть

«Уралкалий» впервые в своей истории и первый среди производителей минеральных удобрений в Центральной и Восточной Европе подписал соглашение с 18 банками о получении крупнейшего в России и СНГ синдицированного кредита с привязкой к динамике показателей устойчивого развития на сумму 1 млрд 250 млн долларов США. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При первоначально объявленной сумме кредита не более 1 млрд долларов США предложение со стороны банков составило более 1,5 млрд долларов США, что говорит о высокой поддержке стратегии компании в области устойчивого развития международными и российскими финансовыми институтами.

Показатели устойчивого развития, к которым привязан кредит, охватывают как вопросы экологии, так и безопасности деятельности компании. Базовая ставка по кредиту составила LIBOR + 1,9%, срок кредита — 5 лет. Привлечённые кредитные средства будут направлены на рефинансирование долговых обязательств и финансирование текущей деятельности «Уралкалия».

Уполномоченными ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили ING Bank, Societe Generale, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC, Natixis, АО «Альфа-Банк», АО «Всероссийский банк развития регионов» и ПАО «Сбербанк».

В качестве уполномоченных ведущих организаторов сделки выступили АО «ЮниКредит Банк», Black Sea Trade and Development Bank и RCB BANK LTD. Bank оf America Europe Designated Activity Company, ПАО «Банк ЗЕНИТ» и ПАО «АК БАРС» БАНК выступили организаторами сделки. Deutsche Bank AG Amsterdam Branch, OTP Bank PLC, АО «ОТП Банк» и «АйСиБиСи Банк» (АО) выступили в роли участников.

ING Bank N.V. выступил в роли ведущего координатора по устойчивому развитию, координатора сделки и агента по документации.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank и Société Générale / ПАО Росбанк выступили в роли координаторов по устойчивому развитию.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank также выступил в роли кредитного агента и агента по обеспечению.

Антон Вищаненко, директор по экономике и финансам ПАО «Уралкалий»:

— Привлечение ESG-финансирования является важным этапом развития ESG-стратегии компании и отражает наши усилия в обеспечении безопасности производства и экологическом развитии региона присутствия.

Мы высоко ценим поддержку, которую оказали наши постоянные банки-партнёры в рамках данной сделки, а также рады приветствовать новых кредиторов и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

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