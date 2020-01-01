Прокуратура выявила бездействие Роспотребнадзора в осуществлении госнадзора на территории курорта «Усть-Качка» Свердловский районный суд Перми удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объёме Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ходе проверки, проведённой межрайонной природоохранной прокуратурой, было установлено, что Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ненадлежащим образом осуществляло государственный надзор оздоровительного курорта «Усть-Качка».

В частности, не была обеспечена санитарная и горно-санитарная охрана природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов на территории «Усть- Качки». Кроме того, владельцы земельных участков в существующих округах горно-санитарной охраны курорта вели хозяйственно-бытовую деятельность, которая угрожает природным лечебным ресурсам курорта.

Бездействие Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю было признано незаконным, соответствующее административное исковое заявление направлено в Свердловский районный суд Перми. Суд удовлетворил требования природоохранного прокурора в полном объёме, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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