Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Перми будет создан Дягилевский фонд
Теодор Курентзис займётся воспитанием юных талантов Пермского края
Как рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на пресс-конференции, посвящённой открытию Международного Дягилевского фестиваля, принято решение о создании специального фонда, который будет аккумулировать средства на проведение и развитие фестиваля (вместе с мини-фестивалем «Дягилев +»), а также на сохранение наследия Дягилевых.
По словам главы региона, в структуре фонда также будут средства для восстановления усадьбы Дягилевых в Бикбарде и для развития Дягилевской гимназии.
Кроме того, фонд будет поддерживать деятельность художественного руководителя Дягилевского фестиваля Теодора Курентзиса в качестве наставника юных музыкальных дарований Перми. Дмитрий Махонин напомнил, что начинается строительство краевой музыкальной школы, и сообщил, что есть договорённость с Курентзисом о том, что он будет проводить там мастер-классы.
«Я уже провёл консультации с крупными финансистами и промышленниками, которые готовы поддержать создание фонда. Многое ещё нужно обсудить, но все трудности преодолимы», — считает Дмитрий Махонин.
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