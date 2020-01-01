Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми будет создан Дягилевский фонд Теодор Курентзис займётся воспитанием юных талантов Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

Как рассказал губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на пресс-конференции, посвящённой открытию Международного Дягилевского фестиваля, принято решение о создании специального фонда, который будет аккумулировать средства на проведение и развитие фестиваля (вместе с мини-фестивалем «Дягилев +»), а также на сохранение наследия Дягилевых.

По словам главы региона, в структуре фонда также будут средства для восстановления усадьбы Дягилевых в Бикбарде и для развития Дягилевской гимназии.

Кроме того, фонд будет поддерживать деятельность художественного руководителя Дягилевского фестиваля Теодора Курентзиса в качестве наставника юных музыкальных дарований Перми. Дмитрий Махонин напомнил, что начинается строительство краевой музыкальной школы, и сообщил, что есть договорённость с Курентзисом о том, что он будет проводить там мастер-классы.

«Я уже провёл консультации с крупными финансистами и промышленниками, которые готовы поддержать создание фонда. Многое ещё нужно обсудить, но все трудности преодолимы», — считает Дмитрий Махонин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.