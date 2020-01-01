Остановку «Кинотеатр «Октябрь» на Компросе перенесут к зданию Пермэнерго Перенос временный и связан с капитальным ремонтом проспекта Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 15 июня на участке от ул. Краснова до ул. Революции по чётной стороне Комсомольского проспекта будет закрыт пешеходный переход. В связи с этим с 08:00 15 июня остановка общественного транспорта «Кинотеатр «Октябрь» со стороны парка Горького будет перенесена к зданию Пермэнерго (Комсомольский проспект, 48).

Временный остановочный пункт будет работать до завершения ремонтных работ на Компросе от ул. Краснова до ул. Революции.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.