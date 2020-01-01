Елена Синица В ходе торгов цена аренды земельного участка для ИЖС в Перми возросла в 15 раз В результате проведения аукционов городской бюджет пополнился на 61 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По данным департамента земельных отношений администрации Перми, на 9 июня состоялось 10 открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Всего реализовано 35 участков. Из них большая часть предназначена для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

При этом на торгах в мае цена аренды земельного участка в Индустриальном районе, предназначенном для ИЖС, возросла со 108 тыс. руб. до 1,6 млн руб. Таким образом, цена аренды выросла в 15 раз.





Сообщается, что за право аренды этого участка боролся 21 участник.





Кроме этого, в апреле земельный участок в Мотовилихинском районе реализовали за 2,3 млн руб. при начальной стоимости 329 тыс. руб. Его хотели арендовать 11 человек.





В июне также реализовали все шесть лотов, которые выставили на аукцион. Из них два были реализованы по начальной цене. В случае с остальными начальная стоимость повысилась в два раза, в отдельных случаях — в шесть раз.





«Увеличившееся число участников торгов и объём реализованных лотов говорят о востребованности земель, которые мы выставляем на аукционы. Каждый из участков имеет всю необходимую документацию и готов к дальнейшему использованию», — подчеркнула и. о. заместителя главы администрации Перми Елена Гонцова.





В целом в результате проведения аукционов городской бюджет пополнился на 61 млн руб.

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