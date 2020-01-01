Мария Сыропятова Аэропорт «Пермь» получит федеральную субсидию На возмещение недополученных доходов Росавиация выделила 1,1 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт «Пермь» получит федеральную субсидию в 1,1 млн руб. Решение об этом принято Росавиацией. Субсидии также выделены другим аэропортам и обслуживающим их организациям «на возмещение недополученных доходов за предоставление услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полётов воздушных судов».

Общий размер средств, распределённых между 73 организациями, составляет 768 млн руб. К примеру, ПАО «Аэропорт Кольцово» (Екатеринбург) получит субсидию в 115,8 млн руб., АО «Международный аэропорт «Нижний Новгород» — 50,3 млн руб., АО «Международный аэропорт «Казань» — 5,5 млн руб.

В решении Росавиации сказано, что с указанными организациями будут заключены соглашения о получении субсидий из федерального бюджета.

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