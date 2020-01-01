В выходные Закамск и Крым в Перми останутся без холодной воды Также холодное водоснабжение будет ограничено в Краснокамске Поделиться Поделиться Твитнуть

С 09:00 до 16:00 воскресенья, 13 июня, в связи с отключением крупного водовода на ул. Маршала Рыбалко в Перми холодное водоснабжение будет отсутствовать в микрорайонах Крым и Закамск, передаёт ТК ВЕТТА со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

Также из-за ремонтных работ подача холодной воды будет ограничена в Краснокамске. Жителям рекомендуют позаботиться о запасах воды заранее.

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