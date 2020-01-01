Вдоль Камы в Перми обрушилась пешеходная дорожка Жители опасаются расширения обвала Поделиться Поделиться Твитнуть

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В Кировском районе Перми, в районе дома на ул. Кировоградской, 48, обвалилась пешеходная дорожка, идущая вдоль Камы, передаёт «Рифей-Пермь».

Дорожкой активно пользуются местные жители для пробежек, выгула собак, занятий скандинавской ходьбой и просто прогулок. Кроме того, рядом располагается Центр детского творчества.

По мнению жителей, причиной обвала могли стать прошедший в понедельник, 7 июня, ливень и засорение канала водоотведения. Ограждение на месте обвала не установлено. Жители опасаются, что проблема может усугубиться.

В администрации Перми телеканалу пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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