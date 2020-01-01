Вдоль Камы в Перми обрушилась пешеходная дорожка
Жители опасаются расширения обвала
В Кировском районе Перми, в районе дома на ул. Кировоградской, 48, обвалилась пешеходная дорожка, идущая вдоль Камы, передаёт «Рифей-Пермь».
Дорожкой активно пользуются местные жители для пробежек, выгула собак, занятий скандинавской ходьбой и просто прогулок. Кроме того, рядом располагается Центр детского творчества.
По мнению жителей, причиной обвала могли стать прошедший в понедельник, 7 июня, ливень и засорение канала водоотведения. Ограждение на месте обвала не установлено. Жители опасаются, что проблема может усугубиться.
В администрации Перми телеканалу пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.