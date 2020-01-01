Алексей Клочихин Уровень оплаты труда подростков в Пермском крае значительно ниже, чем в соседних регионах В студенческих отрядах Прикамья этим летом будут трудоустроены 2,5 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В студенческих отрядах Пермского края этим летом будут трудоустроены 2,5 тыс. человек. 100 студенческих отрядов будут разделены на сервисные, сельскохозяйственные, медицинские, строительные, педагогические, отряды проводников, «Десант Прикамья», «Пермские медведи» и трудовые отряды подростков. Об этом на заседании регионального правительства 9 июня сообщила замминистра по туризму и молодёжной политике Пермского края Юлия Баландина.

Студенты из Пермского края смогут не только получить сезонную работу в регионе, но и поехать за пределы Прикамья: на межрегиональную студенческую стройку в Санкт-Петербурге, всероссийскую студенческую стройку «Мирный атом» в Челябинской области, в ДСОЛ «Морская волна» на базе всероссийского детского центра «Орлёнок» в Краснодарском крае (около Туапсе), стать участником всероссийского студенческого медицинского отряда «Атлант» в Кемеровской области.

Подростки летом могут по 10 дней поработать в своих муниципальных образованиях, где готовы в июне-июле принять 14 тыс. человек, в том числе в Перми — 5570 человек. Законом подросткам разрешается работать не более трёх часов в день, сумма оплаты составит до 2 тыс. руб. Сферы деятельности — волонтёры культуры, экодежурные, волонтёры книжного фонда, медиаиндустрия, волонтёры-вожатые, специальные волонтёры и корпус спасателей.

Также летом временно может трудоустроить 7 тыс. подростков центр занятости населения (ЦЗН) — при трудоустройстве через ЦЗН дополнительно к заработной плате выплачиваются 1,7 тыс. руб. Подростки будут заниматься озеленением и благоустройством территорий, приводить в порядок детские спортивные площадки, работать вожатыми в летних школьных лагерях, чистить берега водоёмов, помогать ремонту школ, заниматься сельскохозяйственными работами, помогать инвалидам и пожилым, работать курьерами или почтальонами.

По оценке Баландиной, на фоне соседних регионов уровень оплаты труда подростков в Пермском крае значительно ниже. Минтуризма намерен добиваться его повышения при формировании следующего краевого бюджета.

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