Главбух ЖКХ из Елово обвиняется в присвоении 750 тыс. руб. На её имущество наложен арест, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным ГУ МВД России по Пермскому краю, с 2018 по 2020 год главный бухгалтер жилищно-коммунального хозяйства в Елово необоснованно завышала себе зарплату, подписывая подложные финансовые документы электронной цифровой подписью руководителя организации без его ведома.

Полученные незаконным путём средства женщина обналичивала и тратила на собственные нужды. В случае отсутствия на счёте организации средств главбух брала деньги из кассы предприятия. Общая сумма ущерба составила более 750 тыс. руб.

В отношении женщины заведено уголовное дело по статье «Присвоение, совершённое с использованием служебного положения, в крупном размере». На её имущество наложен арест, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дело направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

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