В Прикамье выросло количество нарушений со стороны коллекторов Виновные привлечены к штрафам на 2,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, за пять месяцев текущего года в ведомство поступило 160 жалоб на действия коллекторских организаций. При этом более чем в каждом третьем случае со стороны взыскателей долгов были выявлены нарушения действующего законодательства.

Наиболее частые из нарушений — некорректное обращение, превышение допустимого количества звонков и различных сообщений, психологическое давление, привлечение третьих лиц, причём без их согласия.

В целом с начала года в работе коллекторских агентрств и микрофинансовых организаций региона выявлено 85 нарушений, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года число неправомерных действий увеличилось почти на 42%. Виновникам выписаны административные штрафы на 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба Управления ФССП по Пермскому краю.

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