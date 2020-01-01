В Прикамье заблокирован доступ к информации о способах обналичивания биткойнов
На территории России данная информация запрещена к распространению
В ходе прокурорской проверки было установлено, что на некоторых интернет-ресурсах Берёзовки в свободном доступе была размещена информация, запрещённая к распространению в Российской Федерации. В частности, речь идёт о способах обналичивания криптовалюты.
Прокурор Берёзовского района обратился в Кунгурский городской суд с требованием заблокировать доступ к данной информации, поскольку законодательство рассматривает обмен виртуальных валют как потенциальную вовлечённость в осуществление сомнительных операций и сделок.
Требования прокурора суд удовлетворил. Решение в законную силу ещё не вступило, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
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