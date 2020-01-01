Пермский университет вошёл в
топ-100 Национального агрегированного рейтинга вузов
ПГНИУ стал единственным университетом Прикамья, занявшим место в первой лиге
Гильдия экспертов в сфере профессионального образования опубликовала Национальный агрегированный рейтинг российских вузов. Единственным высшим учебным заведением края, вошедшим в первую лигу нового рейтинга, стал ПГНИУ, сообщили в пресс-службе университета.
Национальный агрегированный рейтинг составлен по результатам восьми уже существующих университетских рейтингов: по индексу Хирша, по данным мониторинга эффективности, по результатам профессионально-общественной аккредитации, по оценке качества обучения, международному признанию, национальному рейтингу университетов — Интерфакс и др.
Авторы агрегированного рейтинга для формирования шкалы присвоили вузам оценку от A до E в каждом из восьми рейтингов и учли пять лучших оценок образовательной организации. ПГНИУ в четырёх рейтингах получил высшую оценку.
По сравнению с 2020 годом пермский университет улучшил позицию, переместившись из второй лиги в первую.
Всего в рейтинге учтены данные 687 российских вузов.
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