Пермский университет вошёл в топ-100 Национального агрегированного рейтинга вузов ПГНИУ стал единственным университетом Прикамья, занявшим место в первой лиге Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гильдия экспертов в сфере профессионального образования опубликовала Национальный агрегированный рейтинг российских вузов. Единственным высшим учебным заведением края, вошедшим в первую лигу нового рейтинга, стал ПГНИУ, сообщили в пресс-службе университета.

Национальный агрегированный рейтинг составлен по результатам восьми уже существующих университетских рейтингов: по индексу Хирша, по данным мониторинга эффективности, по результатам профессионально-общественной аккредитации, по оценке качества обучения, международному признанию, национальному рейтингу университетов — Интерфакс и др.

Авторы агрегированного рейтинга для формирования шкалы присвоили вузам оценку от A до E в каждом из восьми рейтингов и учли пять лучших оценок образовательной организации. ПГНИУ в четырёх рейтингах получил высшую оценку.

По сравнению с 2020 годом пермский университет улучшил позицию, переместившись из второй лиги в первую.

Всего в рейтинге учтены данные 687 российских вузов.

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