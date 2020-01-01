Компания «РТ Лайн» будет украшать автобусы во время национальных и государственных праздников России Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба компании

Компания «РТ Лайн» ответственно подходит не только к оказанию услуг, но и к повышению уровня обслуживания в общественном транспорте. Перевозчик регулярно проводит акции для пассажиров, приуроченные к каким-либо событиям, принимает участие в различных мероприятиях, а также первым ввёл в Перми форменную одежду для водителей автобусов, напоминают в компании.

«РТ Лайн» продолжает создавать новую культуру обслуживания пассажиров в общественном транспорте и вводит новую традицию. Во время национальных и государственных праздников автобусы на маршрутах №№1, 4, 14, 32, 67, которые обслуживает компания, будут украшены флагами России и флагами с гербом г. Перми.

Первые украшенные автобусы местные жители смогут увидеть уже 12 июня — во время празднования Дня России и Дня города Перми.

Для реализации мероприятия «РТ Лайн» получила разрешения от государственных органов и провела дополнительный инструктаж для персонала.

«Подобная практика по украшению автобусов флагами в дни национальных и государственных праздников существует уже в нескольких городах России.

Мы рады стать первым перевозчиком в Перми, формирующим эту традицию в городе. Приглашаем остальных перевозчиков, обслуживающих городские маршруты, присоединиться к акции и поддерживать её на постоянной основе», — говорит руководство «РТ Лайн».

«РТ Лайн» входит в холдинг «Ресурс Групп», специализирующийся на оказании услуг в сфере управления и обслуживания транспорта. Холдинг образован в 2008 году.

Сегодня «Ресурс Групп» управляет парком в 13 тыс. транспортных средств и имеет подразделения в более чем 60 городах РФ.

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