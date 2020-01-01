В Индустриальном районе Перми ограничат движение транспорта Ограничения затронут пересечение улиц Рязанской и Карпинского и район остановки «Роща» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

С 14 июня по 8 июля на перекрёстке улиц Рязанской и Карпинского ограничат движение всех видов транспорта. С 14 по 30 июня проехать к дому на ул. Архитектора Свиязева, 4 можно будет с ул. Архитектора Свиязева, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Также с 8 по 22 июня для движения пешеходов будут организованы временные переходы от ул. Архитектора Свиязева до остановки «Роща» по чётной стороне, и с 23 по 30 июня — от остановки «Роща» до ул. Чердынской.

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