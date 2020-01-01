За май почти 400 жителей Прикамья переехали из аварийных домов в благоустроенные квартиры Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае, по итогам мая, расселено 6,1 тыс. кв. м аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переехали 383 человека. Мероприятия по улучшению жилищных условий прикамцев проводятся в рамках региональных программ и нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. При этом расселение в Пермском крае ведётся с опережением более чем на год, сообщают в краевом минстрое.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что улучшение жизни граждан, в том числе решение проблемы жителей аварийного фонда, — приоритет в развитии края. «По итогам прошлого года, практически каждый 10-й кв. м «аварийки», который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей по стране. Нам важно сохранить динамику: мы должны сделать всё, чтобы жители Прикамья как можно быстрее получали более комфортные, благоустроенные квартиры», — подчёркивает глава Прикамья.

Напомним, по нацпроекту «Жильё и городская среда» в России ведётся расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Такой жилфонд должен быть ликвидирован в полном объёме до сентября 2025 года. Перед Пермским краем стоит задача расселить за 2019–2025 гг. порядка 460 тыс. кв. м. На 1 июня 2021 года расселено уже 132 тыс. кв. м.



Параллельно в Прикамье реализуются региональные программы. Благодаря этому аварийные дома ликвидируются комплексно, целыми кварталами, а граждане быстрее получают возможность заселиться в комфортные квартиры. В сумме с 2019 года по 1 июня 2021 года из аварийных домов переехали почти 16,5 тыс. человек, они проживали на площади 255,9 тыс. кв. м.

«Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведётся с опережением более чем на год. По итогам 2020 года регион стал одним из лидеров в стране, и мы продолжаем работать так же активно. Планировалось, что за три года (2019–2021 гг.), будет расселено 216,77 тыс. кв. м, где проживали свыше 12 тыс. граждан. Этот план уже выполнен на 137%, в благоустроенное жильё переехали 16 446 человек, из них 4446 человек — раньше планируемого срока на год и больше», — прокомментировал министр строительства Андрей Колмогоров.

Как отмечал Дмитрий Махонин, расселение аварийного жилья в регионе должно быть синхронизировано с появлением новостроек. Губернатор поручил главам территорий активно формировать земельные участки и вовлекать их в оборот под жилищное строительство. Сегодня в 12 муниципалитетах возводятся многоквартирные и блокированные дома для расселения граждан из ветхого фонда. Они будут сданы в эксплуатацию в 2021–2022 гг. В эти новостройки заедут более 600 семей.

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