Алексей Клочихин Федеральный бюджет выделит регионам дешёвые кредиты для обеспечения дорогих коммерческих Пермский край сможет рассчитывать только на финансирование инфраструктурных проектов к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная дума приняла во втором чтении закон с изменениями в Бюджетный кодекс, позволяющий федеральному бюджету кредитовать регионы для финансового обеспечения коммерческих кредитов, взятых для реализации инфраструктурных проектов и кредитования региональных бюджетов. По словам председателя российского парламента Вячеслава Володина, за два с половиной года объём этих фактически инфраструктурных бюджетных кредитов составит не менее половины триллиона рублей.

Об этой проблеме говорилось ещё в президентском послании Федеральному собранию, когда Владимир Путин обещал, что задолженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25% собственных доходов, будет замещена бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

При этом дорогие коммерческие кредиты будут замещаться дешёвыми бюджетными не по факту, а после направления правовых актов правительства РФ о порядке и распределении бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов в Совет Федерации и Госдуму, где они будут рассмотрены трёхсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.

По мнению Вячеслава Володина, эти меры позволят снизить долговую нагрузку на регионы и создадут дополнительные условия для развития.

«Ранее предоставленные бюджетные кредиты будут реструктуризированы. А у регионов появится новый инструмент развития — инфраструктурные бюджетные кредиты. За 2,5 года объём инвестиций составит не менее 500 млрд», — подчеркнул спикер.

Только в этом году новый законопроект позволит регионам сэкономить 217,1 млрд руб., об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Вместо того чтобы возвращать эти средства, в 2021 году регионы смогут направить их на решение самых насущных проблем», — заявил парламентарий.

Ещё одной формой помощи регионам станут изменения в сроках: предельный срок внесения в Думу проекта федерального бюджета предлагается сдвинуть с 1 октября на 15 сентября, а также увеличить рассмотрение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней.

Кроме того, на 15 дней сокращается срок представления распорядителями средств федерального бюджета годовой отчётности в Счётную палату РФ — с 1 апреля на 15 марта. Как объяснил Вячеслав Володин, это ускорит доведение средств до регионов, которые смогут заранее планировать свои бюджетные расходы и заключать необходимые контракты ещё до 1 января, чтобы начинать финансирование с начала года.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

— Президент предложил поддержать регионы с высоким уровнем коммерческой задолженности: заменить весь объём коммерческого долга, превышающий 25% собственных доходов, на госкредиты с погашением до 2029 года. Это значимая мера поддержки, но к нашему региону она не относится, потому что наш государственный долг значительно меньше. Но, с другой стороны, благодаря качественной работе регионального правительства и министерства финансов мы можем рассчитывать на получение инфраструктурного кредита, о которых также сказал президент. Самое главное, что для этих средств у нас есть амбициозные инфраструктурные проекты. Предоставление кредита под ставку 3% на длительный срок — выгодные для нас условия, поэтому необходимо сделать всё, чтобы получить эти средства. Меня радует, что в финансовой политике нашей страны закладываются такие стимулирующие рычаги.

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