Мария Сыропятова Почту России оштрафовали в Перми на 100 тыс. руб. Санкция применена за нарушение противоэпидемического режима Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За нарушение противоэпидемического режима отделение АО «Почта России» в Мотовилихинском районе Перми оштрафовано на 100 тыс. руб. О вступлении решения суда в законную силу сообщили в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В помещении отделения АО «Почта России» на ул. Крупской, 28 не проводилось обеззараживание воздуха, выяснили сотрудники ведомства. По этому факту был составлен протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Постановлением судьи Мотовилихинского районного суда Перми от 26 февраля 2021 г. АО «Почта России» привлечено к ответственности с назначением штрафа в размере 100 тыс. руб. В конце мая решение вступило в законную силу после отклонения апелляционной жалобы АО «Почта России» в Пермском краевом суде.

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