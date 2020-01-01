Дмитрий Махонин: «Единая Россия» работает здесь и сейчас» Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 8 июня, в Перми прошла конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Основные вопросы — отчёт работы партии по направлениям и партпроектам, обсуждение списков кандидатов от партии на предстоящих выборах в сентябре, избрание делегатов на партийный съезд, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

В работе конференции приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Дёмкин, депутаты Госдумы от Прикамья, а также победители прошедшего 24–30 мая предварительного голосования партии.

Секретарь регионального отделения партии Вячеслав Григорьев выступил с докладом, в котором остановился на основных итогах работы партии за год. Прежде всего, лидер «единороссов» Прикамья отметил, что «пандемия коронавируса внесла изменения во все сферы жизни, но региональное отделение смогло адаптироваться к новым условиям и в короткие сроки внедрить в свою деятельность новые форматы работы».

«Много управленческих процессов было оцифровано, работа с избирателями активно была выстроена в интернет-пространстве. Во всём этом, безусловно, большая заслуга актива партии на местах», — подчеркнул Вячеслав Григорьев.

За минувший год в крае состоялись 24 избирательные кампании, в том числе выборы губернатора Пермского края и дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Пермского края по избирательным округам №2, №13 и №17. На выборах губернатора победил поддержанный партией кандидат Дмитрий Махонин — 75,69%. По результатам выборов в органы местного самоуправления партия получила 65,92% мандатов, а с учётом поддержанных самовыдвиженцев общее количество депутатов, которые вошли в депутатские объединения партии, составило 78,21% от общего числа замещённых депутатских мест.

Говоря о состоявшемся предварительном голосовании партии «Единая Россия», секретарь реготделения напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит столь широкую и открытую процедуру отбора кандидатов. В Пермском крае заявки на участие в процедуре подали 757 человек, зарегистрированы кандидатами 699 человек. 156 человек из них — волонтёры и общественники. Средний возраст кандидатов — 38 лет. 112 кандидатов являются действующими депутатами. Члены партии — 250 человек, сторонники — 117, беспартийные — 342 человека.

В качестве выборщиков было зарегистрировано около 136 тыс. человек, что составляет 6,82% от числа избирателей в Пермском крае. Из них проголосовали 85% — более 115 тыс. человек, или 5,78% от общего числа избирателей в регионе.

«Таких показателей удалось достичь благодаря работе всего актива местных и первичных отделений партии, полевой структуре, работе в социальных сетях каждого кандидата, активной кампании в СМИ», — считает Вячеслав Григорьев.

Накануне конференции президиум политсовета реготделения партии утвердил списки партийных «троек» по выборам в Законодательное собрание края и Пермскую городскую думу. По выборам в Законодательное собрание Пермского края по единому краевому избирательному округу (общекраевая часть) список возглавили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, секретарь реготделения «Единой России» в Пермском крае, депутат краевого Заксобрания Вячеслав Григорьев и Герой России, депутат Заксобрания Пермского края Сергей Яшкин. По выборам в Пермскую гордуму по единому избирательному округу (общемуниципальная часть) во главе списка — глава Перми Алексей Дёмкин, главный врач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов и директор средней школы №6 имени Героя России С. Яшкина Галина Соколова.

Дмитрий Махонин в своём приветственном слове обозначил необходимость совместной работы всех органов власти. Это нужно для успешной реализации национальных проектов, продолжения создания во всех территориях Пермского края комфортных и интересных условий для жизни людей.

«Жители Прикамья ждут изменений к лучшему здесь и сейчас. В этом цели партии «Единая Россия» и краевой власти совпадают. Поэтому я считаю необходимым участвовать в предстоящих выборах в Законодательное собрание не только как гражданин, житель края, но и возглавив список партии на выборах в Законодательное собрание края», — заявил глава региона.

По мнению депутата Государственной думы Дмитрия Скриванова, решение о том, что списки на выборах депутатов Законодательного собрания Пермского края и Пермской городской думы возглавят губернатор и глава краевой столицы, — правильное.

«Во-первых, для стабильного развития края важно, чтобы руководители края и крупнейшая партия России работали слаженно. Во-вторых, включённые в разработку партийной программы развития региона губернатор и мэр по итогам выборов выступят гарантами её исполнения», — говорит депутат.

По словам главы Перми Алексея Дёмкина, программа партии во многом совпадает с целями, которые стоят перед исполнительной властью всех территорий страны.

«По решению конференции я вошёл в число делегатов XX съезда партии «Единая Россия». На этом съезде будет обсуждаться программа партии на следующие пять лет. Положения этой программы составят важнейшую часть работы органов власти во всех территориях, в том числе в Перми. Тесная совместная работа следующего созыва Пермской городской думы и исполнительной власти должна быть направлена на выполнение этих задач. Поэтому я дал согласие возглавить список партии на выборах в Пермскую гордуму», — заявил глава Перми.

Комментируя итоги предварительного голосования, обсуждаемые на конференции, депутат Законодательного собрания, советник губернатора Роман Водянов обращает внимание — партия «Единая Россия» взяла курс на обновление.

«На предварительное голосование заявились активные, целеустремлённые люди, которые не боятся говорить о проблемах, не бегут от трудностей, несут новые мысли и идеи, а главное, имеют силы и возможности воплощать их в реальность. Нам предстоит сложный путь. Но, уверен, вместе мы достигнем результата», — уверен Роман Водянов.

Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, будут утверждены на съезде «Единой России», который состоится 19 июня в Москве.

В ходе конференции были избраны делегаты на предстоящий партийный съезд. Прикамье на съезде представят руководитель региональной общественной приёмной председателя партии в Пермском крае, депутат Заксобрания края Александр Бойченко, руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пермского края Юрий Борисовец, глава Перми Алексей Дёмкин, президент Пермского краевого фонда поддержки общественных и социальных инициатив «Медведь», депутат Заксобрания края Александр Третьяков и первый заместитель председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Заксобрания края Сергей Яшкин.

Также прошло награждение лучших первичных и местных отделений партии и наиболее активных волонтёров. В частности, среди местных отделений отмечены ячейки Мотовилихинского, Индустриального и Свердловского районов Перми, первичные отделения из Мотовилихинского, Индустриального и Орджоникидзевского районов. За работу на выборах и в соцсетях отмечены Антон Чечкин, Наталья Колобова, Елена Самойленко, Полина Яркова, Игорь Чайкин и Александр Кобелев и другие.

Также были рассмотрены итоги работы партийных проектов в крае и волонтёрская деятельность. В Прикамье действуют 15 проектов. Среди результатов работы — десятки новых спортплощадок в рамках проекта «Детский спорт», более 200 отремонтированных и оснащённых новым оборудованием учреждений культуры, которые приняли участие в проекте партии «Культура малой Родины». Партийный проект «Городская среда» — это около 2 тыс. объектов благоустройства, которые изменили к лучшему окружающие пространства здесь и сейчас. Улучшение экологической ситуации в крае, десятки организованных и проведённых субботников — это результаты проекта «Чистая страна». Не менее заметные результаты показывают проекты «Безопасные дороги», «Историческая память», «Активное долголетие» и другие.

Волонтёрский центр открылся 24 марта 2020 года на площадке региональной общественной приёмной председателя партии. Волонтёры помогают старшему поколению, медицинским работникам, маломобильным людям и семьям с детьми — всем, кто оказался в трудной ситуации и кто нуждается в поддержке в период пандемии. Противоэпидемические ограничения понемногу снимаются, и волонтёры центра осваивают всё новые виды помощи людям.

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