Мария Сыропятова Помещения в аварийном здании в Перми будут выкуплены мэрией Арбитражный суд обязал изъять у собственников нежилые помещения в аварийном доме Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края признал незаконным отказ мэрии изъять для муниципальных нужд нежилое помещение по адресу ул. Куйбышева, 125. Согласно материалам дела администрацию Перми обязали выкупить помещение площадью 80,4 кв. м на первом этаже здания за 7 млн руб.

В управлении жилищных отношений администрации Перми поясняли в суде, что решение об отказе было принято, поскольку для юрлиц Жилищный кодекс не предусматривает возмещение за нежилое помещение. В ответ собственник помещений ООО «София» подал иск в суд, требуя денежных выплат и изъятия имущества в муниципальную собственность.

Напомним, что дом был признан аварийным в 2013 году, согласно адресной программе расселения аварийного и ветхого жилья планируемая дата переселения граждан из него — 1 сентября 2025 года. Однако недавно ситуация осложнилась. В начале 2021 года в подвале четвёртого подъезда сгнили конструкции и обрушились плиты, деформировав систему отопления. Жильцы потребовали немедленного расселения своих квартир и переселения в постоянное жильё.

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