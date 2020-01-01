Мусор полного цикла Пермская ЦБК поддерживает введение расширенной ответственности производителей за утилизацию отходов Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ПЦБК

Экономика замкнутого цикла строится на максимальной переработке отходов. В конце 2021 года в Российской Федерации планируется утвердить законопроект о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки. С его принятием в бюджет РФ с 2023 года будет дополнительно поступать около 100 млрд руб.

Развитие системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), их материальная и энергетическая утилизация, реализации новой концепции РОП — эти темы стали ключевыми на панельной дискуссии «Экономика неограниченных ресурсов», которая прошла в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума.

Фото: Росконгресс, автор Сергей Кулаков

Спикерами сессии выступили специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова и др. От Пермского края в мероприятии принял участие председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Александр Бойченко.

пресс-служба ПЦБК

Одной из основных проблем в нашей стране является переработка отходов. Ежегодно в России образуется порядка 70 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО), и данный показатель стабильно увеличивается. Из этого объёма сортируется и перерабатывается лишь 7% ТКО, всё остальное попадает на полигоны. Хотя в Европе уже давно взят курс на отказ от захоронения отходов.Так, положительный опыт скандинавских стран представила Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеции в России Малена Мард. В Швеции уже 20 лет нет свалок и полигонов, на переработку идёт половина коммунальных отходов. А вторую половину направляют на заводы энергоутилизации, и энергия от их переработки поступает в систему центрального отопления страны.

В России, в рамках реализации национального проекта «Экология» на данный момент приоритет также отдается переработке ТКО и максимальному вовлечению их во вторичный оборот. По мнению Сергея Иванова, в последние годы в нашей стране существует запрос людей на решение экологических вопросов. Он подчеркнул, что есть виды отходов, которые невозможно переработать. И у них два пути — быть захороненными на полигонах либо стать топливом для получения энергии. Именно строительство заводов по энергоутилизации может стать эффективным решением проблемы скопления отходов, считает Сергей Иванов.

Кроме того, государство прорабатывает возможность повышения экологического сбора со всех компаний, производящих практически любую упаковку. В скором времени планируется рассмотрение законопроекта о расширенной ответственности производителей за утилизацию упаковки. Суть его в том, чтобы стимулировать товаропроизводителей всё больше вовлекать образованные ими отходы обратно в экономику. При этом РОП даёт производителю три варианта: заплатить экологический сбор государству за переработку упаковки, заключить договор с подрядчиком на утилизацию мусора или организовать процесс самостоятельно.

«Мы поддерживаем подход, согласованный правительством РФ, и в конце текущего года запускаем РОП. Эксперты оценивают, что в общей сложности с 2023 года экосбор составит около 100 млрд руб. в год. Эти деньги должны пойти на создание мусороперерабатывающих предприятий», — пояснил Денис Мантуров.

При этом глава Минпромторга РФ отметил необходимость рационального подхода при внедрении системы увеличенных сборов — «чтобы не сразу обременять производителя, а постепенно давать ему возможности успевать за экологизацией своего производства за счёт, в том числе, внедряемых наилучших доступных технологий».

По мнению Светланы Радионовой, реализация новой концепции РОП положительно повлияет на экологическое поведение промышленных компаний. Говоря о текущих показателях РОП, эксперт сообщила, что в 2021 году плановый объём экосборов составит порядка 5,5 млрд руб., что почти в два раза превышает уровень минувшего года.

В реализации принципов экономики замкнутого цикла заинтересованы и пермские предприятия. К примеру, ГП «Пермская целлюлозно-бумажная компания» (ПЦБК) увеличила объём переработки макулатуры до 300 тыс. тонн в год. Эти отходы не попадают на полигоны — они идут на выпуск новой продукции. Также при производстве бумаги и картона образуются лигносульфонаты. Этот продукт ПЦБК поставляет на промышленные предприятия других отраслей экономики, для которых он является вторсырьем. Такая цикличность обращения с отходами значительно сокращает экологическую нагрузку.

пресс-служба ПЦБК

Совместно с коллегами по ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» ПЦБК поддерживает принятие законопроекта о РОП. В числе его преимуществ отмечаются повышение сырьевой безопасности предприятия и увеличение объёма макулатуры, поступающей во вторичный оборот.

Отметим, на данный момент в России объёмы переработки отходов бумаги и картона составляют 4,5 млн тонн в год. Президент страны Владимир Путин поставил перед федеральным правительством задачу довести этот показатель до 7 млн тонн ежегодно.

«Запуск системы РОП в России имеет принципиальное значение для улучшения ситуации в сфере обращения отходов. Предприятия должны разрабатывать бизнес-модели возврата собственных продуктов. Предлагаемый комплексный подход плюс цифровизация позволят обеспечить эффективность и прозрачность действия института расширенной ответственности производителя в стране», — подчеркнул Александр Бойченко.

Напомним, XXIV Петербургский международный экономический форум прошел в Санкт-Петербурге 2-5 июня 2021 года. Тема форума: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Группа предприятий «ПЦБК» — одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. По итогам 2020 года объем производства тарного картона достиг 294 тыс. тонн, а выпуск гофропродукции составил 263 млн кв. м. На сегодняшний день Группа предприятий входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20-й гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,6 тыс. сотрудников. ПЦБК является одним из крупнейших налогоплательщиков, только за прошлый год во все уровни бюджета перечислено более 1,5 млрд. рублей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.