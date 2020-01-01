В Прикамье задолженность по ипотеке за 10 лет выросла в 6,7 раза В среднем житель Прикамья задолжал более 142 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

По данным ЦИАН, с 2011 по 2021 год объём задолженности по ипотечному кредитованию в расчёте на одного россиянина увеличился в 10 раз — с 14,4 тыс. руб. до 142 тыс. руб. Чтобы покрыть свою долю ипотеки, гражданину требуется примерно три среднемесячные зарплаты.

За последний год на 46% выросло количество выданных ипотечных кредитов, объёмы кредитования — на 66%. При этом доля льготной ипотеки составила 25%.

В Пермском крае рост выданной ипотеки по сравнению с апрелем-маем 2020 года составил 45%, при этом общая задолженность составляет 169 млрд руб., что превышает показатель 2011 года в 6,7 раза. Средняя задолженность по ипотеке на одного пермяка составляет 142,1 тыс. руб., для покрытия которой по состоянию на май 2021 года жителю Прикамья необходимо 3,8 средней зарплаты.

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