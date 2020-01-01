За ущерб собственникам ТСЖ в размере 2 млн. руб. заведено уголовное дело ТСЖ «Юрша 56» расплачивалось деньгами за отходы с другими контрагентами Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: презентация министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что перечисленные жильцами дома по ул. Юрша, 56 в Перми средствами в счёт платы за обращение твёрдых коммунальных отходов ТСЖ данного дома использовало для расчёта с другими контрагентами. Сумма невыплаченных ПКГУП «Теплоэнерго» средств составляет более 2 млн руб.

Против ТСЖ «Юрша 56» возбуждено уголовное дело по статье «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.