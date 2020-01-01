Утверждены первые «тройки» на выборы в Заксобрание и Пермскую городскую думу Списки возглавили Дмитрий Махонин и Алексей Дёмкин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 7 июня, президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» утвердил первые «тройки» на выборы в Законодательное собрание региона и Пермскую городскую думу.

В общекраевую первую «тройку» списка партии в Заксобрание Пермского края вошли губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и депутаты краевого парламента Вячеслав Григорьев и Сергей Яшкин.

В первую общегородскую «тройку» в Пермскую городскую думу вошли мэр Перми Алексей Дёмкин, главный врач ГБУЗ Пермского края «Краевая детская клиническая больница» Дмитрий Антонов и директор пермского МАОУ «СОШ №6 имени Героя России С. Л. Яшкина» Галина Соколова.

Добавим, окончательное решение по всем кандидатам от партии на выборах в Заксобрание края и Пермскую городскую думу будет принято 8 июня на региональной конференции «Единой России». «Тройку» на выборах в Госдуму утвердят на съезде, который состоится 19 июня в Москве.

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