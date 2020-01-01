В Перми сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома Также поступили заявления на регистрацию первых договоров долевого участия в трёх строящихся домах Поделиться Поделиться Твитнуть

В мае 2021 года в Перми сданы в эксплуатацию четыре многоквартирных дома жилой площадью более 25 тыс. кв. м на 415 квартир, сообщает ТК ВЕТТА.

На кадастровый учёт Управлением Росреестра по Пермскому краю поставлены дома по адресам: ул. Уфимская, 6а; ул. Адмирала Ушакова, 15; ул. Карпинского, 53а и ул. Комбайнеров, 43.

Ещё в трёх новостройках Перми начаты продажи — в государственный регистратор поступили заявления на регистрацию первых договоров долевого участия в строящихся домах на ул. Краснополянской, з/у 2, ул. Сигаева, з/у 10б, ул. Солдатова, з/у 33.

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