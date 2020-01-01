В мае в Прикамье построено 518 индивидуальных жилых домов Рост по сравнению с прошлым годом составил 3,2 раза Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае Управлением Росреестра по Пермскому краю на кадастровый учёт поставлено 518 индивидуальных жилых домов (все они построены на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных прав на дома ИЖС увеличилось в 3,2 раза, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Также на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, построено 23 жилых дома, что превышает показатели прошлого года в 4,6 раза.

В Росреестре считают, что на низкие показатели прошлого года повлияли ограничительные меры в связи с коронавирусной инфекцией. В то же время увеличение числа построенных домов стало следствием продления «дачной амнистии» до 1 марта 2026 г. в части отмены уведомительного порядка о строительстве.

Лидером по количеству построенных домов стал Пермский муниципальный район — здесь возведено 124 дома. В Перми построено 65 индивидуальных домов, в Кунгурском муниципальном округе — 38 домов.

В целом по краю жители Прикамья отдают предпочтение двухэтажным жилым домам.





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