В Прикамье выявлен фантом по обороту сырого молока На данный момент площадка исключена из реестра системы «Цербер» Поделиться Поделиться Твитнуть

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В ходе мониторинга данных ФГИС «Меркурий» в Прикамье была выявлена фантомная площадка по обороту сырого молока, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Согласно данным системы, в Чернушке работало предприятие по содержанию и разведению крупного рогатого скота, реализующее сырое молоко. Однако по указанному адресу фактическая деятельность предприятия не осуществлялась. При этом с 1 января по 20 мая текущего года уполномоченное лицо колхоза нелегально оформило 141 электронный ветеринарный сопроводительный документ (эВСД) на сырое молоко.

Площадка переведена в статус фантомной и исключена из реестра системы «Цербер». Запись уполномоченного лица аннулирована в системе «ВетИС. Паспорт». Получатели продукции также проинформированы о фантомной площадке.

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