Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 9,3% В январе — мае её объём составил 20 млн т Поделиться Поделиться Твитнуть

Товарный состав

В январе — мае 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 20 млн т. Это на 9,3% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

За пять месяцев текущего года по железной дороге было отправлено 7,4 млн т химических и минеральных удобрений (+17% к январю — маю 2020 года); 4,2 млн т промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 1,2 раза); 3,3 млн т нефти и нефтепродуктов (-16%); 1,2 млн т строительных грузов (-10%); 1,1 млн т химикатов и соды (+3,2%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе — мае 2021 года было погружено 60,9 млн т (+5,2%).

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