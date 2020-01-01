Жителей четырёх районов Перми на неделе ждут отключения холодной воды Пермякам рекомендуют запастись водой заранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Ленинском, Дзержинском, Свердловском и Кировском районах Перми планируются отключения холодной воды, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на ООО «Новогор-Прикамье».

Так, с 09:00 до 18:00 8 июня не будет холодной воды по адресам ул. Грузинская, 11, 13, 9, 9а, ул. Плеханова, 51в и ул. Кронштадтская, 35. Также во вторник, 8 июня, с 10:00 на сутки отключат воду на ул. Героев Хасана, 105 и ул. Козьмы Минина, 8 и 23.

С 9:00 до 17:00 9 июня холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах на ул. Лодыгина, 57, ул. Муромской, 16 и ул. Яблочкова, 23, 26, 26а, 29, 38. Кроме того, в среду с 9:30 до 18:30 воды не будет по адресам ул. Осинская, 13 и ул. Советская, 75, 76.

В доме но ул. Химградской, 41 отключение холодного водоснабжения запланировано на 10 июня, с 09:00 до 15:00.

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