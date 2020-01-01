В День России в Пермском крае запретят продажу алкоголя Нарушение ограничений повлечёт наложение штрафа Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото http://bugnark.ru

В субботу, 12 июня, на всей территории Прикамья будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Ограничения связаны с празднованием в регионе и Перми Дня России и Дня города. Нарушение влечёт наложение административного штрафа: для должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юрлиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.

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